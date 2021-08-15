Талибы* гарантировали безопасность иностранных дипмиссий

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий, в том числе посольства России. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

Ранее официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин рассказал о том, что «Талибан» обеспечит безопасные условия для функционирования российского посольства.

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