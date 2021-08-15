Президенты России и Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», — говорится в сообщении.

Ранее боевики Талибана (организация запрещена в России)*» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передачи власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель Сухаль Шахин.