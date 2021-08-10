Пушков надеется, что представитель США по «Севпотоку-2» не будет мешать проекту

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил «Газете.Ru», что Россия никак не может повлиять на назначение спецпредставителя США по «Северному потоку-2», поскольку Вашингтон волен сам определяться со своими назначениями.

«Мы можем выразить только свое отношение к этому и надежду на то, что спецпредставитель по «Северному потоку — 2» не будет заниматься попыткой срыва деятельности газопровода, в котором заинтересованы Россия, Германия и значительное число европейских государств. То есть мы можем выразить некую политическую надежду на то, что это не превратиться в новый элемент «холодной войны» между Россией и США. Такое заявление мы можем сделать, но самое главное тут — как будет складываться ситуация, так сказать, на поле боя по этому вопросу», — подчеркнул сенатор.

При этом политик добавил, что возможное назначение спецпредставителя США по СП-2 вряд ли приведет к поиску какого-либо решения, в котором будет заинтересована Россия или Германия.

«Скорее всего, он будет искать какую-то формулу сохранения давления на Берлин и учета интересов недовольных государств, в особенности Украины, но в таких формах, чтобы это не вызвало нового конфликта между США и ФРГ», — добавил сенатор.

Ранее портал Axios сообщил о том, что президент США Джо Байден решил назначить спецпредставителем страны по «Северному потоку — 2» Амоса Хохштейна. По информации издания, он будет добиваться «эффективной стратегии» по газопроводу. При этом в МИД России уже заявили, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по всем вопросам, но будет отталкиваться от реальных действий США.