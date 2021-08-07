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Президент Абхазии полагает, что НАТО не исключает военного решения вопроса со страной

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Сценарий военного решения вопроса о независимости Южной Осетии и Абхазии не был снят с политической повестки НАТО. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания, сообщает ТАСС.

«Хотел бы акцентировать внимание на недавних учениях в Черном море. Это говорит о том, что сценарий военного решения вопроса Южной Осетии и Абхазии с политической повестки дня блока НАТО и Грузии не сошел, и мы тоже будем делать соответствующие выводы. Хотелось бы, чтобы все было мирно, мы настроены таким образом», — подчеркнул политик по итогам переговоров с югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым.

Однако, считает он, страны должны находиться «во всеоружии» и быть готовыми к последствиям подобных учений. Он отметил, что после военных действий ситуация никогда не возвращается в прежнее русло, и некоторые государства могут быть разделены.

Бибилов, в свою очередь, подчеркнул, что для обеих стран стратегическим партнером является Россия.

2 сентября 2008 года Грузия прервала дипломатические отношения с Российской Федерацией из-за признания ее независимости Абхазии и Южной Осетии. Недавно глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявлял, что страна не планирует их восстанавливать.

4 августа группа западных стран в совместном заявлении потребовала от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление было распространено в Совете Безопасности ООН. Его подписали шесть стран-членов СБ ООН — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая вскоре должна занять место в совете. Группа стран осудила Россию за якобы «незаконное военное присутствие» в республиках.

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