Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 6 августа 18:38
Эксперт озвучил простой способ диагностики степени тяжести постковидного синдрома 18:31
Российская гандболистка критично высказалась о судействе в матче 1/2 финала ОИ 18:29
Адвокат рассказал, где заключенные ИВС Истры могли взять инструменты для побега 18:21
В ГИБДД рассказали о выявлении нарушителей через соцсети 18:18
Повзрослевшие герои возвращаются в тизере нового сезона «Очень странных... 18:16
Авиакомпании получили разрешение на полеты из России в Хургаду и... 18:16
Россия занимает пятое место по итогам 14 дня Олимпиады 18:08
Убийцу чеченского блогера Мартина Бека приговорили к пожизненному заключению 18:03
Одного из сбежавших из ИВС приютила пожилая любовница 17:59

Путин заявил, что власти России научились оперативно реагировать на природные ЧС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны научились в оперативном режиме реагировать на природные чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, при этом сбои все равно могут произойти.

«Мы научились достаточно оперативно реагировать, но все-таки сбои имеют место быть, люди страдают», — рассказал Владимир Путин во время совещания по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий.

Как добавил президент России, самое главное сейчас, что было сделано для поддержки соотечественников, пострадавших в результате природных катаклизмов.

«У нас, в принципе, нормативная база отработана, система административных действий тоже, тем не менее каждый раз события подобного рода достаточно уникальны», — обратил внимание Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в каждом регионе России свои условия, при которых нужно учитывать особенности.

Ранее в Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Там можно пересажать весь ИВС»: как подсудимые сбежали из изолятора в Истре
Сотруднику ИВС, помогавшему арестантам из Истры, могли дать взятку за «отсидку»
Почему в России заглохла программа перевода автопарка на газ
Установщики газобаллонного оборудования на автомобили пожаловались президенту
«Бурная деятельность»: США затягивают Бразилию в НАТО
СМИ: Вашингтон готов помочь Бразилии получить статус партнера НАТО
Авиакомпании получили разрешение на полеты из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады
Суд оправдал задушившую парализованного мужа женщину
Новости и материалы
Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 6 августа
Эксперт озвучил простой способ диагностики степени тяжести постковидного синдрома
Российская гандболистка критично высказалась о судействе в матче 1/2 финала ОИ
Адвокат рассказал, где заключенные ИВС Истры могли взять инструменты для побега
В ГИБДД рассказали о выявлении нарушителей через соцсети
Повзрослевшие герои возвращаются в тизере нового сезона «Очень странных дел»
Россия занимает пятое место по итогам 14 дня Олимпиады
Убийцу чеченского блогера Мартина Бека приговорили к пожизненному заключению
Одного из сбежавших из ИВС приютила пожилая любовница
СМИ: провода камеры на здании ИВС в Истре перерезали
Спортивный сайт Tribuna признан экстремистским на территории Белоруссии
На 2 месяца арестован москвич, выкинувший сына из окна
Вдова Мамонова рассказала о нищете
Жительница Петербурга сообщила, что над ее 7-летней дочерью надругались в летнем лагере
Вратарь гандбольной сборной России раскрыла секрет успеха в 1/2 финала Олимпиады
Съевшую деньги собаку выкинули из окна пятого этажа
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с дубликатами сим-карт
Бывший тренер «Зенита» является фаворитом на пост наставника сборной Украины
Все новости
Что известно о массовой аварии на трассе М-4 «Дон»
Четыре человека, в том числе младенец, погибли в ДТП в Ростовской области
«За шутки не извиняюсь»: ведущий Первого канала — о своей пародии на спортсменку-трансгендера
Ведущий «Время покажет» заявил о плохом отношении соперниц к трансгендерной тяжелоатлетке
Цены обновили рекорд: авария на заводе «Газпрома» привела к подорожанию газа в Европе
«Газпром» выясняет причины аварии на Уренгойском заводе, спровоцировавшей скачок цен на газ
14-й день Олимпиады: Россия вышла в финал по гандболу и взяла четыре медали. LIVE
Россиянин Сидаков разгромил белоруса Кадимагомедова и стал олимпийским чемпионом
Сколотивший команду убийц и рэкетиров бывший спецназовец получил новый срок
Мосгорсуд дал почти 25 лет лидеру банды киллеров из 90-х
До и после пандемии: как изменился шопинг в Милане
Стилисты рассказали, как пандемия повлияла на итальянскую столицу моды
Достаточно номера телефона: как злоумышленники получают доступ к счетам россиян
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью дубликатов сим-карт
Въехал в ресторан: блогеру-лихачу грозит до пяти лет лишения свободы
В Москве засняли очередной инцидент с блогером за рулем
Бедность под контролем: достаток малообеспеченных россиян начнут мониторить с осени
Путин поручил наладить мониторинг доходов бедного населения раз в полгода
«Помогал прятать головы». Опубликовано видео с признаниями Тесака
В интернете распространили еще одно признание Максима Марцинкевича в убийствах
Apple будет искать запрещенные фото на iPhone. Нарушит ли это приватность данных?
Эксперты оценили инициативу Apple по поиску нелегальных снимков у обладателей iPhone
Самодельные биты и ножи. Еще две массовые драки мигрантов произошли в Подмосковье
Опубликовано видео массовой драки рабочих в Одинцово
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях