Путин заявил, что власти России научились оперативно реагировать на природные ЧС

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны научились в оперативном режиме реагировать на природные чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, при этом сбои все равно могут произойти.

«Мы научились достаточно оперативно реагировать, но все-таки сбои имеют место быть, люди страдают», — рассказал Владимир Путин во время совещания по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий.

Как добавил президент России, самое главное сейчас, что было сделано для поддержки соотечественников, пострадавших в результате природных катаклизмов.

«У нас, в принципе, нормативная база отработана, система административных действий тоже, тем не менее каждый раз события подобного рода достаточно уникальны», — обратил внимание Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в каждом регионе России свои условия, при которых нужно учитывать особенности.

Ранее в Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи.