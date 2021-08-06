Путин заявил, что власти России научились оперативно реагировать на природные ЧС

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны научились в оперативном режиме реагировать на природные чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, при этом сбои все равно могут произойти.
«Мы научились достаточно оперативно реагировать, но все-таки сбои имеют место быть, люди страдают», — рассказал Владимир Путин во время совещания по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий.
Как добавил президент России, самое главное сейчас, что было сделано для поддержки соотечественников, пострадавших в результате природных катаклизмов.
«У нас, в принципе, нормативная база отработана, система административных действий тоже, тем не менее каждый раз события подобного рода достаточно уникальны», — обратил внимание Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что в каждом регионе России свои условия, при которых нужно учитывать особенности.
Ранее в Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи.