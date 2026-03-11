Размер шрифта
Россиянам пообещали, что кредиты скоро подешевеют

Экс-сенатор Епифанова: ставки по ипотеке снизятся на 0,4 процентного пункта в апреле
Ставки по ипотеке снизятся на 0,2–0,4 процентного пункта в апреле, а по потребительским кредитам — на 0,3–0,5 п.п., спрогнозировала для «Газеты.Ru» арбитражный управляющий Минюста, экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

По ее мнению, ЦБ на заседании 20 марта уменьшит ключевую ставку с 15,5 до 14–15%, а кредиты начнут дешеветь спустя две недели после заседания.

«Рынок кредитования внимательно следит за решением Банка России — оно задает тон не только для банков, но и для заемщиков. Если регулятор сохранит стабильность или сделает осторожный шаг в сторону снижения ставки, банковские проценты по кредитам начнут реагировать с небольшой задержкой. В течение двух недель после заседания, полагаю, что можно ожидать умеренного снижения ставок: по потребительским кредитам примерно на 0,3–0,5 процентного пункта, по ипотеке — на 0,2–0,4. Это вполне отражает постепенное охлаждение инфляционных рисков и готовность банков смягчать условия кредитования по мере стабилизации экономики», — отметила Епифанова.

По ее словам, тем не менее высокие ставки останутся в России еще некоторое время — до тех пор, пока денежно-кредитная политика не перейдет к устойчивому смягчению. По мнению Епифановой, заемщикам сейчас стоит действовать осознанно: оценивать долговую нагрузку, сравнивать условия разных банков и учитывать возможные дальнейшие изменения ставок. Такой подход, вероятно, помогает снизить риски и сбалансировать финансы, заключила экс-сенатор.

Ранее в России спрогнозировали снижение ключевой ставки.

 
