Наука

Назван простой способ предотвратить снижение силы с возрастом

Врач Гедиев: разминка 10–15 минут предотвращает снижение силы с возрастом
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Правильная разминка 10–15 минут перед тренировкой снижает риск получения травм и помогает предотвратить снижение силы и выносливости с возрастом, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского Университета Таулан Гедиев.

Когда человек начинает заниматься без разминки, мышцы и связки менее эластичны и он хуже контролирует движения. Разминка постепенно разогревает ткани, улучшает координацию и «включает» стабилизирующие мышцы. В результате движения становятся более точными и безопасными, снижается вероятность перегрузочных повреждений. В спортивной медицине накоплено достаточно данных, что грамотная подготовка перед нагрузкой заметно уменьшает частоту травм, особенно в беге и игровых видах спорта.

«Оптимальная разминка обычно занимает 10–15 минут и должна быть активной. Сначала нужен общий разогрев — легкая ходьба или бег, чтобы немного повысился пульс и появилось ощущение тепла в теле. Затем полезны динамические движения в суставах и мягкая активная растяжка. Важно, что перед основной нагрузкой предпочтительна именно динамическая растяжка, а не длительное удержание позиций в одном положении. В конце стоит выполнить несколько упражнений, похожих на движения предстоящей тренировки, чтобы мышцы и связки включились в работу. Хороший ориентир — легкое потепление тела и исчезновение ощущения скованности», — посоветовал Гедиев.

Причем правильная разминка создает условия, при которых сила и функция мышц могут сохраняться и расти с возрастом. Когда человек тренируется регулярно и без травм, мышцы получают стабильную нагрузку, поддерживается их масса, сохраняется подвижность суставов и координация.

«Это напрямую замедляет возрастное снижение силы и выносливости. На практике люди, которые годами тренируются без резких перегрузок, регулярно двигаются и уделяют внимание профилактике травм, значительно дольше сохраняют хорошую физическую форму. Проще говоря, ключ к силе с возрастом — не разовая разминка, а системные, разумные и дозированные тренировки без перегрузок и с уважением к возможностям собственного организма. Главный посыл простой: спорт действительно продлевает активную жизнь, но только если подходить к нему с головой. Занимайтесь регулярно, правильно разминайтесь перед нагрузкой и увеличивайте ее объемы постепенно», — заключил врач.

