Премьер Сент-Винсента и Гренадин идет на поправку

Канцелярия премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин сообщила, что Ральф Гонсалвеш идет на поправку после того, как на него совершили нападение во время протестов против обязательной вакцинации, сообщает ТАСС.
«Премьер-министр сейчас идет на поправку под присмотром персонала больницы. Он останется там на ночь под наблюдением. Он заверил, что никакие незаконные действия не помешают ему заниматься делами во благо народа и демократии», — указано в сообщении канцелярии премьера этой карибской страны.
Ранее премьера Сент-Винсент и Гренадин ранили в ходе протестов против обязательной вакцинации.
Глава правительства получил ранение, когда пытался пройти через толпу, которая протестует в связи с поправками в законодательство о здравоохранении. Согласно нему, ряд категорий госслужащих должны пройти обязательное вакцинирование от COVID-19. Также ранение получил один из протестующих.
Statement On Injury To Prime Minister Dr Ralph E. Gonsalves - https://t.co/qncpGScfVE pic.twitter.com/m5EauhpDdY— News784 (@news_784) August 6, 2021