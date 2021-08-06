Премьер Сент-Винсента и Гренадин идет на поправку

Канцелярия премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин сообщила, что Ральф Гонсалвеш идет на поправку после того, как на него совершили нападение во время протестов против обязательной вакцинации, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр сейчас идет на поправку под присмотром персонала больницы. Он останется там на ночь под наблюдением. Он заверил, что никакие незаконные действия не помешают ему заниматься делами во благо народа и демократии», — указано в сообщении канцелярии премьера этой карибской страны.

Ранее премьера Сент-Винсент и Гренадин ранили в ходе протестов против обязательной вакцинации.

Глава правительства получил ранение, когда пытался пройти через толпу, которая протестует в связи с поправками в законодательство о здравоохранении. Согласно нему, ряд категорий госслужащих должны пройти обязательное вакцинирование от COVID-19. Также ранение получил один из протестующих.