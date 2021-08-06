Генсек ООН назвал продление ДСНВ шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы

Решение России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стало шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время обращения на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщает ТАСС.

«Я глубоко обеспокоен отсутствием прогресса в достижении цели безъядерного мира. Ядерные державы в последние годы провели модернизацию оружия, развязав новую гонку вооружений», — добавил он.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.

28 июля в Женеве состоялись переговоры России и Соединенных Штатов по вопросам стратегической стабильности. Российскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель государственного секретаря Уэнди Шерман.

Представители России и США в ходе встречи договорились о проведении второго раунда переговоров по стратегической стабильности в конце сентября.