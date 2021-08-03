«Альянс патриотов Грузии» обратился за помощью к Путину

Лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» обратились к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором выразили надежду на помощь в восстановлении добрососедских и открытых взаимоотношений между Россией и Грузией. Письмо опубликовано на официальной странице партии в Facebook.

В тексте за авторством одного из лидеров партии Ирмы Инашвили высказывается точка зрения грузин, которые хотят восстановления диалога с Россией и добрососедских отношений.

«Господин президент, мы обращаемся к Вам в надежде на Ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», — указано в письме.

Кроме того, Инашвили отмечает, что на «Альянс патриотов Грузии» оказывается информационное давление после того, как партия провела опрос среди населения страны, который показал, что большинство грузин желают военного нейтралитета и нормальных отношений с Россией.

«Знаменательно, что никто не усомнился в подлинности упомянутых аудиозаписей и опросных листов, и никто не опротестовал результаты опроса. Однако вместо обсуждения результатов опроса, правящая партия «Грузинская мечта» и партии, объединенные вокруг экс-президента Саакашвили, а также неправительственные организации, финансируемые западными партнерами, совместно, согласованно и публично обвиняли организаторов опроса Давида Тархан-Моурави и Ирму Инашвили в том, что они являются агентами Кремля», — указано в письме.

Под открытым письмом подписались экс-депутаты грузинского парламента, а также офицеры грузинских вооруженных сил в отставке.

Ранее в МИД России заявили, что учения НАТО в Грузии вызывают озабоченность.