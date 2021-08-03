Москва считает, что Госдеп ввел в заблуждение о реальном раскладе дел в работе дипломатов

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс ввел в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в работе российских дипломатов, считает посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов комментировал заявление Прайса о том, что введение в РФ запрета американским диппредставительствам нанимать россиян и граждан третьих стран усложнит условия работы дипломатов из США.

По словам посла, в реальности условия работы российских дипломатов в США продолжают ухудшаться.

«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера... Мы очень долго проявляли сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США. Это и захват нашей собственности, и высылки сотрудников, когда людям давали всего 72 часа, чтобы покинуть территорию страны», — цитирует Антонова посольство США на странице в Facebook.

Дипломат также считает, что попытки США обвинить Россию в проблемах с дипломатами вызывают недоумение.

«США в одностороннем порядке ввели трехлетний лимит на срок пребывания российских дипломатов в стране и настоятельно рекомендовали 24 нашим коллегам покинуть Соединенные Штаты до 3 сентября 2021 года. Тем самым четко дав понять, что продлять их документы не собираются. Более того, нам неоднократно указывали, что по истечении 3 лет у российских дипломатов истечет аккредитация, прекратят действовать водительские права и налоговые изъятия», — считает Антонов.

Накануне Антонов рассказал, что власти Соединенных Штатов попросили 24 российских дипломатов, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну в течение месяца — до 3 сентября. На это в Госдепе заявили, что характеристика ситуации которую дал Антонов была «неточной».