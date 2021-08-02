«Политика»: 10 стран могут отозвать признание Косова

Десять стран в настоящий момент готовятся к отзыву своего признания Республики Косово. Об этом сообщает сербское издание «Политика», ссылаясь на собственные источники.

По данным газеты, среди принимающих решение могут оказаться государства Азии и Африк. Тем не менее названия стран пока не раскрываются, чтобы не было давления от Соединенных Штатов.

Сербия ожидает, что Россия и Китай поддержат ее в дипломатической борьбе за данный регион. При этом Пекин, по сведениям СМИ, активнее всего поучаствует в решении проблемы, связанной с Косово.

Других подробностей, касающихся признания Косово и отзыва, пока нет.

Республика Косово представляет собой частично признанное государство на Балканском полуострове, провозглашенное 22 сентября 1991 года.

Ранее в МИД России обратили внимание на противоречия политики Германии в Косово. Как уточнила Мария Захарова, на сайте МИД ФРГ в разделе рекомендаций при посещении иностранных государств написано о Косово: «Широко распространена организованная преступность. В Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Факторы, сдерживающие их применение, низки».