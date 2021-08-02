Кулеба хочет пообщаться с главой МИД РФ Лавровым

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что хотел бы встретиться со своими коллегой из России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на СМИ Украины.

По словам Кулебы, Киев сожалеет, что нет контактов с российскими дипломатами. Глава МИД подчеркнул, что между посольствами России и Украины есть «нормальный уровень диалога двух стран в состоянии вооруженного конфликта».

Кулеба убежден, что ему и Лаврову будет о чем поговорить. Также глава украинского дипломатического ведомства обратил внимание, что вызовы поверенных и высылка дипломатов является нормальным состоянием для такого уровня взаимодействия двух государств.

Глава МИД Украины не уточнил, о чем бы поговорил в первую очередь с Сергеем Лавровым, если встреча пройдет в ближайшее время.

Ранее Кулеба пригрозил России «камнями с неба». По его словам, Киев дождется момента, чтобы «вернуть» Крым.