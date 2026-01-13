Размер шрифта
Новости. Общество

В Кузбассе проверят роддома после трагедии в Новокузнецке

Середюк: в Кузбассе проверят все родильные дома и перинатальные центры
Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

Родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверят после трагедии в роддоме Новокузнецка. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале.

По его словам, 14 января в регион приедет группа федеральных специалистов, которые оценят работу службы родовспоможения.

Середюк добавил, что министру здравоохранения области Андрею Тарасову была поставлена задача проверить все роддома и перинатальные центры на готовность к самым сложным случаям.

До этого сообщалось, что родильный дом №1 в Новокузнецке, где во время новогодних каникул не выжили девять младенцев, в 2025 году получил более 50 млн рублей на закупку оборудования.

Предположительно, причиной произошедшего с детьми стала респираторная инфекция. В данный момент медицинское учреждение не принимает пациентов, главного врача Виталия Хераскова отстранили от должности на время проведения проверки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.

