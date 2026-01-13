Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Шмыгаль заявил, что союзники передали Украине 23 системы ПВО в 2025 году

Шмыгаль: Киев в 2025 году получил от союзников 23 системы ПВО и 11 тысяч ракет
Thomas Imo/Global Look Press

Украина получила от союзников 23 системы противовоздушной обороны (ПВО) и 11 тысяч ракет к ним в 2025 году. Такой информацией поделился министр обороны страны Денис Шмыгаль в ходе заседания парламента, трансляция которого велась на YouTube-канале Рады.

«Благодаря союзникам и партнерам в 2025 году Украину получила 23 системы ПВО большой и средней дальности и 11 тысяч ракет к этим системам», — сказал он.

11 января украинский президент Владимир Зеленский обратился к европейским странам с настоятельной просьбой предоставить Киеву резервные ракеты для систем ПВО.

Российская Федерация неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта, фактически вовлекая страны НАТО в противостояние и представляя собой «игру с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие вооружение для Украины, станут законной целью для российских вооруженных сил. В Кремле также отмечали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и неминуемо приведет к негативным последствиям.

Ранее Небензя заявил об угрозе для украинцев от собственных ПВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610747_rnd_7",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+