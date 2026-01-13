Размер шрифта
Названа дата премьеры сериала «Резервация» с Янковским и Шведовым

Триллер «Резервация» с актерами Янковским и Шведовым покажут онлайн в феврале 
Онлайн-кинотеатр «КИОН» назвал дату премьеры детективного триллера Алексея Андрианова «Резервация» — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Об этом пресс-служба платформы рассказала «Газете.Ru».

Сериал покажут онлайн 1 февраля.

Кинотеатр также представил премьеру основного трейлера триллера с Денисом Шведовым, Филиппом Янковским и Екатериной Волковой.

Главный герой сериала — отец, который любой ценой должен вытащить свою семью из аномальной зоны, отрезанной от внешнего мира невидимым барьером. Ради спасения Тины (Екатерина Волкова) и Маши (Полина Гухман) Сергею, герою Шведова, предстоит разобраться со всем, что происходит в его родном городе, и пойти на сделку с давним врагом.

Как вспоминает Екатерина Волкова, «Резервацию» снимали зимой, на морозе, в нескольких слоях одежды. Для одной из сцен ей нужно было быстро бежать по морозу и кричать: «Сергей, Сережа!».

«Я побежала на камеру, а надо было свернуть. В общем, дублей было несколько, потом еще возникла идея повесить на меня камеру GoPro. Я думала, что умру, голоса кричать уже не было, слезы от ветра на глазах, но, к счастью, от этой идеи отказались», — делится она.

Ранее сообщалось, что для «Резервации» Шведов отрастил самую длинную бороду в своей жизни.
 
