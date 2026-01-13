Звезда «Гарри Поттера» предложила пользователям OnlyFans выбрать ей размер груди

Размер шрифта
Актриса Джесси Кейв сообщила, что планирует сделать пластику груди. Ее слова передает The Sun.

Кейв устроит опрос среди подписчиков ее OnlyFans, в котором предложит выбрать ей размер груди.

«Я куплю четыре бюстгальтера разного размера, надену в носки, а затем сниму забавное видео, в котором буду спрашивать: «Какой размер мне выбрать?» — поделилась артистка.

Кейв уточнила, что сама предложит размеры. Подписчики будут выбирать из ее вариантов. Актриса призналась, что задумалась о пластике груди после четвертых родов. Тогда ее начали не устраивать свои формы.

Джесси Кейв наиболее известна по роли Лаванды Браун в фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка». Она также играла в проектах «Черное зеркало», «Школа «Саммерхилл»», «Мисс Скарлет и Герцог», «Отец Браун», «Индустрия». Артистка также реализовывалась как художница, писательница и стендап-комикесса. В марте 2025-го она завела аккаунт на OnlyFans.

Кейв заявляла, что не планирует публиковать эротический контент на OnlyFans. Она собиралась выкладывать лишь «чувственные видео со своими волосами».

Ранее звезде «Эйфории» рассекло лицо вейкбордом.

