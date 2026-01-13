«Шоковые лоты»: составлен антирейтинг китайских иномарок, подорожавших сильнее всего в 2026 году

В России в начале 2026 года сильно подорожали автомобили10 китайских автобрендов. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Мы вчера писали про повышения цен китайцами, но не упомянули наиболее шоковые лоты — вот они: Nordcross 001 — безоговорочный «лидер»: +540 тыс. рублей, BAIC BJ40 (Exclusive 24PY) — +375 тыс. рублей, Tank 700 / 700 Edition One — +300 тыс. рублей», — сообщает канал.

В топ-10 наиболее подорожавших в начале 2026 года китайских моделей вошли Wey 07 (Premium 25PY; +300 тыс. рублей), GAC M8 (рост до +500 тыс. рублей), BAIC BJ60 (+200 тыс. рублей, BAIC X55 (до +225 тыс. рублей), Tank 400 (+200 тыс. рублей), Tank 500 (+150 тыс. рублей), Soueast S07 (до +300 тыс. рублей), GAC Empow (GL SStyle 24PY; +320 тыс. рублей), Lixiang L9 (+190 тыс. рублей) и Rox (+ 134 тыс. рублей).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее был составлен антирейтинг китайских автокомпаний в РФ по итогам 2025 года.