В Дании предложили перебросить военных в Гренландию

В Дании предлагают послать сигнал США на фоне заявлений о Гренландии, перебросив датские силы с острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом испанской газете Pais рассказал один из военных ВС Дании.

«Если мы хотим послать сигнал США, <...> мы могли бы отправить наших ребят с Борнхольма в Гренландию», — сказал он.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.