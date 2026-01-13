Размер шрифта
Найден способ восстановить разрушенный коленный хрящ

Science: блокатор белка 15-PGDH запускает регенерацию суставного хряща
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Стэнфордского университета создали препарат, который не просто снимает боль при остеоартрозе, а воздействует на причину медленного восстановления хряща — белок 15-PGDH. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Остеоартроз традиционно связывают с возрастным износом хрящевой ткани, однако заболевание нередко развивается и у молодых людей — например, после травм или на фоне высоких нагрузок у спортсменов. Современное лечение в основном направлено на облегчение симптомов с помощью противовоспалительных и обезболивающих средств, а в тяжелых случаях — на замену сустава эндопротезом. Возможностей восстановить собственный хрящ до сих пор практически не существовало.

Исследователи выяснили, что с возрастом и при повреждениях в суставах накапливается белок 15-PGDH, который подавляет регенерацию тканей. При его высокой концентрации хондроциты — клетки хряща — хуже восстанавливаются, а воспаление усиливается, ускоряя деградацию суставной поверхности.

Созданный в Стэнфорде препарат представляет собой малую молекулу, которая избирательно блокирует 15-PGDH. В результате в суставе повышается уровень простагландина E2 — вещества, играющего ключевую роль в регенерации тканей. Это запускает активный синтез коллагена и других компонентов, необходимых для формирования здорового хряща.

Эффект подтвердился в экспериментах на животных: у мышей лечение полностью предотвращало развитие остеоартроза после травмы. Аналогичные восстановительные процессы ученые зафиксировали и в образцах изношенного человеческого хряща. В настоящее время исследовательская группа уже приступила к клиническим испытаниям препарата на добровольцах.

Ранее врач рассказал, что щелчок при открытии рта может указывать на артрит.

