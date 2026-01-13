Размер шрифта
На Украине уволили министра цифровой трансформации

Верховная Рада уволила министра цифровой трансформации Федорова
РИА Новости

Верховная Рада Украины уволила Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, в скором времени состоится голосование за назначение его главой Минобороны.

До этого Рада приняла отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны страны. Отмечается, что за его отставку проголосовали 265 депутатов при том, что для принятия решения было необходимо набрать 226 голосов.

3 января президент Украины Владимир Зеленский предложил Шмыгалю должность министра энергетики, которая стала вакантной после коррупционного скандала. Военное ведомство вместо него должен возглавить действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

2 января украинский лидер назначил экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем своего офиса. За этим последовала целая цепочка кадровых перестановок.

Ранее Зеленский встретился с экс-главой МИД Украины Кулебой.

