Володин поручил комитету Госдумы доложить о ситуации с «Почтой России»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи доложить после 1 февраля о ситуации в «Почте России». Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента, его цитирует РИА Новости.

«Есть предложение поручить профильному комитету проинформировать Государственную думу о реализации поручения правительству, тем более оно предполагает до 1 февраля, осталось всего лишь две недели», — отметил он.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться развитием «Почты России».

В конце декабря 2025 года Telegram-канал Mash писал, что из «Почты России» за последний год уволились порядка 40 тыс. сотрудников из-за низкого уровня оплаты труда и роста нагрузки. По информации источника журналистов, работникам расширили перечень обязанностей и ввели дополнительные требования. В частности, их обязали заниматься продажей сопутствующих товаров, выполняя установленные планы. Наиболее высокая текучесть кадров наблюдается среди начальников отделений: на них возложена ответственность за показатели эффективности, работу с жалобами клиентов и постоянную ротацию персонала.

Ранее в «Почте России» объяснили перебои в работе IT-систем.