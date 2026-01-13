Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Объем торговли внутри Евросоюза упал впервые почти за десятилетие

FT: объем торговли между странами Евросоюза упал впервые после пандемии
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Объем торговли между странами — членами Европейского союза сократился впервые почти за десять лет, исключая период пандемии COVID-19, несмотря на усилия по перезагрузке единого рынка перед лицом экономических угроз со стороны Китая и США. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на проект ежегодного отчета Европейской комиссии о едином рынке Евросоюза.

Издание отмечает, что документ опубликуют позднее в этом месяце, кроме того, его могут изменить.

Согласно информации Financial Times, в 2024 году доля торговли между странами ЕС снизилась до 22% в сравнении с 23,5% в 2023 году. FT указывает, что это первое падение показателя с 2016 года, если исключать последствия пандемии коронавируса.

В это же время срок, необходимый для разработки и утверждения общеевропейских стандартов на товары, вырос с 3,2 года в 2023-м до четырех лет в 2024 году.

В документе подчеркивается, что существуют улучшения в некоторых областях торговли внутри ЕС, таких как признание профессиональных квалификаций на уровне Европейского союза и внедрение цифровых технологий, но в других областях наблюдается «явное ухудшение». Например, доля прямых иностранных инвестиций Евросоюза за последние пять лет уменьшилась на 22%. В отчете отмечается, что «фрагментированные» национальные правовые нормы «до сих пор усложняют и удорожают создание и управление компаниями на всей территории Европейского союза, при этом на сегодняшний день прогресс не отмечается».

Опрошенные FT чиновники выразили мнение, что падение объемов торговли между странами Евросоюза, возможно, связано с колебаниями цен на энергоносители после начала военного конфликта на Украине и введения санкций против России.

Ранее сообщалось, что объем торговли России и ЕС в сентябре снизился до минимума с июня 1999 года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610807_rnd_0",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+