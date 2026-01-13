Предсказание Жириновского о «новой Ялте» после удара США по Ирану поставили под сомнение

Дандыкин: прогноз Жириновского о союзе РФ и США после удара по Ирану не сбудется

Предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о том, что Россия и США договорятся о разделении сфер влияния после американского удара по Ирану, вряд ли сбудется. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Ридусом».

Он считает, что президенту США Дональду Трампу не нужны союзники. По словам Дандыкина, глава Белого дома преследует только интересы США. При этом эксперт допустил, что между Москвой и Вашингтоном может быть заключена кратковременная сделка, которая, впрочем, будет расторгнута в любой момент.

Эксперт заявил, что России лучше искать себе долгосрочных союзников, например, в числе стран БРИКС.

Кадрами с пророчествами Жириновского об Иране поделился журналист Руслан Осташко в своем Telegram-канале. На этих записях политик заявляет, что американские корабли нанесут удары по Ирану, после чего Россия и США займутся разделом сфер влияния в мире.

Жириновский утверждал, что после удара по Ирану мир столкнется с миллионами беженцев, и тогда президенты США и России проведут переговоры в Сочи для нормализации мировой обстановки. Эту ситуацию основатель ЛДПР назвал «новой Ялтой», сделав отсылку к Ялтинской конференции 1945 года, когда лидеры СССР, США и Великобритании встретились для установления послевоенного миропорядка.

До этого Трамп пригрозил Ирану «очень сильным ударом» в случае расправы над протестующими, недовольными экономической ситуацией в стране.

Ранее США призвали своих граждан срочно покинуть Иран.