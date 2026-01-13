Размер шрифта
Президент Литвы отверг предложения о переговорах с Россией

Президент Литвы Науседа призвал ЕС не наступать «на те же грабли» в диалоге с РФ
Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа скептически отнесся к желанию ряда лидеров Евросоюза вернуться к диалогу с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает LRT.

«Когда мы разговариваем на разных языках, часто помогает переводчик или словарь. Когда одна из сторон разговаривает на языке мира, а другая – ракетами, объясниться невозможно, ни один переводчик здесь не поможет», — сказал Науседа.

По его словам, Россия якобы пытается «разорвать Украину на куски». Президент страны считает, что любые переговоры с Москвой будут восприниматься как признак слабости. Науседа предостерег европейских лидеров от ошибок и призвал в очередной раз не наступать на «те же грабли».

Накануне представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европейскому союзу в какой-то момент придется начать переговоры с Россией. В то же время спикер ЕК заметила, что до «этого уровня» еще не удалось добраться.

В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

10 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что для Европы пришло время для начала переговоров с Россией.

Ранее Фицо заявил, что единственный навык Евросоюза – «ненавидеть русских».

