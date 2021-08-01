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Нарышкин сравнил работу СВР и ЦРУ

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Соловьёв LIVE/YouTube

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сравнил работу российской спецслужбы с американским ЦРУ.

«Что касается Центрального разведывательного управления, то, конечно, их ресурсы, финансовые ресурсы, наверное, в десятки раз больше, чем бюджет Службы внешней разведки, но, как говорил Александр Васильевич Суворов, русские, россияне побеждают не числом, а умением», — сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

По его словам, в СВР с уважением относятся к ЦРУ, к их оперативному составу и вдумчивым аналитикам.

«Говорил и повторю, что эта специальная служба находится, ну, в пятерке, даже в тройке самых действительно сильных и авторитетных разведывательных служб в мире. В этой же группе находится и Служба внешней разведки», — добавил глава СВР.

Нарышкин отметил, что в профессиональном разведывательном сообществе принято уважительно относиться друг к другу.

Ранее сообщалось, что директор СРВ обвинил президента США Джо Байдена в попытке «найти оправдание» на случай неудачи демократической партии.

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