В Белоруссии готовят ответ на санкции Запада

Власти Белоруссии, руководствуясь предложениями Министерства иностранных дел страны, подготовили ответ на санкции, вводимые со стороны Запада. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства республики Владимира Макея.

«На основе предложений МИД правительством разработаны и структурированы алгоритмы ответных действий на ограничительные меры Запада по всем направлениям», — уточнил Макей.

По его словам, речь идет не только об экономических мерах, но и связанных с деятельностью НПО, политических институтов, а также международных компаний и ряда других.

«Каждому заинтересованному министерству доведены соответствующие задачи», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Макей сказал, что в настоящий момент перед его структурой поставлена задача по развитию новых связей и расширения присутствия белорусской продукции на зарубежных рынках.

Ранее сообщалось, что в США обсуждают новые санкции против Белоруссии. Однако американские должностные лица предпочли не комментировать вероятные сроки принятия санкций или их объекты..