Немецкий историк рассказал, как Меркель и Путин говорили «на повышенных тонах»

В 2014 году Ангела Меркель провела десятки телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых они обсуждали ситуацию на Украине на повышенных тонах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст книги историка Ральфа Боллмана «Ангела Меркель. Канцлер и ее время», предоставленный издательством.

Биография рассказывает о жизни «самой влиятельной женщины-политика в мире» с рождения и до начала 2021 года, особое внимание уделено ее деятельности на посту главы германского правительства.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что посоветовала бы своему преемнику на посту главы правительства оставаться в диалоге с Россией. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Берлине, канцлер отметила, что позиции РФ и ФРГ расходятся по некоторым вопросам, но, несмотря на это, необходимо «пытаться найти решение».

Она добавила, что Германия ведет переговоры с любой страной на основе своих ценностей и интересов.