В Госдуме оценили заявление Байдена об экономике России

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что российская экономика опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы. Об этом сообщает RT.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что Россия «уже вмешивается» в предстоящие выборы в конгресс США.

Бальбек при этом вспомнил заявление бывшего американского президента Барака Обамы о якобы «разорванной в клочья российской экономике», добавив, что Россия, наоборот, сделала «существенный скачок» в сельском хозяйстве и промышленности.

Депутат обратил внимание на то, что развитие, например, Крыма показывает, что экономика России, даже несмотря на санкции от Запада, «крепко стоит на ногах».

Бальбек отметил, что высказывание Байдена относительно ядерного оружия и нефти можно расценить как «повторение штампованных фраз».

Он также прокомментировал заявление о вмешательства Москвы в американские выборы. По словам парламентария, Байдену сейчас очень нужен «враг», с помощью которого можно было бы пугать население «для обеспечения господства демократов во всех структурах власти».

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, что, по его словам, создает «реальную проблему» для его российского коллеги.