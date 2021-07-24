США заявили, что не хотят конфликта с Китаем

США не хотят конфликта с Китаем, Вашингтон заинтересован в дальнейшем диалоге с Пекином. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, комментируя предстоящий визит первой замгоссекретаря США Уэнди Шерман в КНР, передает ТАСС.

«Она подчеркнет, что мы не хотим, чтобы эта жесткая и напряженная конкуренция переросла в конфликт, США заинтересованы в наличии «защитных барьеров» и параметров для ответственного подхода к отношениям», — сказал он.

По словам источника, необходимо «установить правила общения» и «поддерживать открытыми каналы коммуникации». В то же время в администрации подчеркнули, что подходят к переговорам «без иллюзий».

Ранее стало известно, что правительство Китая введет санкции против семи политиков и организаций США, в числе которых экс-министр торговли Уилбур Росс, из-за их «ошибочных действий» в отношении Гонконга.