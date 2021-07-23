В «Нафтогазе» потребовали ввести санкции против «Северного потока — 2»

Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что украинская сторона будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжаем объяснять, что пока Россия, [президент России Владимир] Путин использует газ, как геополитическое оружие — до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта», — сказал он.

Также Витренко отметил, что вопрос угроз, которые создает запуск проекта, будет обсуждаться во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США в конце августа.

«Если оператор газопровода будет под санкциями, а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит «Газпрому», поэтому вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитическим оружием в руках России. Если будут наложены санкции на этого оператора, европейские компании не будут бронировать мощности этого газопровода и не будут получать газ через него», — отметил председатель правления «Нафтогаз Украины».

По его мнению, последние переговоры свидетельствуют о значительной поддержке позиции Украины среди сенаторов и конгрессменов США.

«Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект является реальной угрозой для безопасности Украины. Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект несет коррупцию в Европу, он разделяет Европу. <...> Они готовы поддерживать нас, Украину, на нашем пути борьбы против этого проекта», — добавил Витренко.

Ранее министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2». В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.