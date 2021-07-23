news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россиянам объяснили плюс и минусы резкого повышения ЦБ ключевой ставки 18:06
Сына Стаса Пьехи выписали из больницы после избиения 18:01
Олимпийский огонь зажгли в Токио 17:59
Главу челябинского ПФР арестовали за получение взятки в особо крупном размере 17:51
РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных в Забайкалье поездов 17:49
В Греции изменили процедуру получения QR-кода для туристов 17:46
Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России 17:37
Навка ответила на критику фигуристки из Франции за слова о мужской... 17:32
Mouzenidis Travel не собирается уходить из российского рынка туризма 17:27
Супруга Мамонова уточнила слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста 17:27

В «Нафтогазе» потребовали ввести санкции против «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что украинская сторона будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжаем объяснять, что пока Россия, [президент России Владимир] Путин использует газ, как геополитическое оружие — до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта», — сказал он.

Также Витренко отметил, что вопрос угроз, которые создает запуск проекта, будет обсуждаться во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США в конце августа.

«Если оператор газопровода будет под санкциями, а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит «Газпрому», поэтому вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитическим оружием в руках России. Если будут наложены санкции на этого оператора, европейские компании не будут бронировать мощности этого газопровода и не будут получать газ через него», — отметил председатель правления «Нафтогаз Украины».

По его мнению, последние переговоры свидетельствуют о значительной поддержке позиции Украины среди сенаторов и конгрессменов США.

«Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект является реальной угрозой для безопасности Украины. Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект несет коррупцию в Европу, он разделяет Европу. <...> Они готовы поддерживать нас, Украину, на нашем пути борьбы против этого проекта», — добавил Витренко.

Ранее министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2». В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Протесты у стадиона и вопрос Крыма: как открывались Игры-2020
В Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр
Тучи сгущаются. ЦБ принял жесткие меры по борьбе с инфляцией
Банк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов впервые за семь лет
«В Москве берут дороже»: как россияне покупают справки о вакцинации
Экс-следователь рассказал, как ловят медиков, продающих сертификаты о вакцинации
Минюст включил The Insider в список иноагентов
Главу челябинского ПФР арестовали за получение взятки в особо крупном размере
Сына Стаса Пьехи выписали из больницы после избиения
Гитарист «Чайфа» оказался пранкером в скандале с избившей сына Пьехи женщиной
Новости и материалы
Россиянам объяснили плюс и минусы резкого повышения ЦБ ключевой ставки
Олимпийский огонь зажгли в Токио
РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных в Забайкалье поездов
В Греции изменили процедуру получения QR-кода для туристов
Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России
Навка ответила на критику фигуристки из Франции за слова о мужской гимнастике
Mouzenidis Travel не собирается уходить из российского рынка туризма
Супруга Мамонова уточнила слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста
Россиян предупредили о последствиях острой фазы COVID-19
Туристы в Астраханской области смогут заехать в отели только с QR-кодом или ПЦР-тестом
Боксерша рассказала, что заставило ее забеременеть в 12 лет
Доставку социально значимых грузов организовали по БАМу в обход зоны ЧС на Транссибе
В Вашингтоне растаявший ледник выпустил на свободу миллиарды загадочных червей
Журналист «Матч ТВ» раскритиковал комментаторов Первого канала за репортаж с открытия ОИ
Полиция задержала бывшего участника «Дома-2», посадившего сына за руль
Мишустин поручил заместителям курировать ликвидацию ЧП на Транссибе
Набиуллина заявила о снижении цен на «борщевой набор»
В Польше пообещали разместить танки «Абрамс» в России
Все новости
«Никогда не сможем прийти к окончательному суждению»: как спецслужбы США ищут происхождение коронавируса
Глава ЦРУ заявил об отсутствии у США точных данных о происхождении COVID-19
Умнеют в утробе: поздние роды связали с хорошими оценками у детей
Ученые заметили влияние долгой беременности на успеваемость детей в учебе
«Зараза никуда не ушла». Регионы вводят локдауны, Москва прошла пик
Собянин заявил о прохождении Москвой пиков заболеваемости
Под угрозой каждый третий: как избежать тромбов после COVID-19
В Минздраве рассказали, кому грозят тромбозы после коронавируса
«Есть наработки». Россия будет развивать Курилы вместе с Японией
Путин рассказал о предложениях по вовлечению Японии в экономику Курил
Попка — не дурак: какаду учат друг друга рыться в помойках
Ученые три года подглядывали, как какаду открывают мусорные баки
На сайтах крупных СМИ появилось порно. Во всем виноваты старые домены
ИБ-эксперты объяснили, как порноролики проникли в веб-версии Washington Post и The Verge
Эффективность «Спутника Лайт» и прививки детям. Новое по вакцинации в России
В Минздраве рассказали, когда опубликуют итоговый отчет по российским вакцинам
Плейлист недели: Monatik, Artik & Asti, Сюзанна и Канье Уэст
Artik & Asti выпустили юбилейный альбом «Миллениум X»
Уменьшает опухоль на треть: создано устройство для лечения рака мозга
Ученые придумали, как убивать глиобластому с помощью магнитного поля
Дороги размывает, мосты падают. Забайкалье накрыло стихийное бедствие
Железнодорожный мост на Транссибе обрушился из-за паводка
Какие компенсации Украина хочет получить от Запада из-за «Северного потока — 2»
В Госдуме заявили о непомерных аппетитах Киева по «Северному потоку — 2»
Протесты против Игр, номер о смерти, яркие кимоно сборной России: лучшие фото церемонии открытия Олимпиады в Токио
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях