Песков прокомментировал назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение правительством вице-премьеров кураторами федеральных округов.

По его словам, такие изменения не говорят об укреплении вертикали власти.

«Это разделение функций, у правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития», — сказал Песков во время пресс-конференции.

При этом он добавил, что полномочные представители президента осуществляют общую координацию работы других органов. Пресс-секретарь подчеркнул, что деятельность вице-премьеров и полпредов в федеральных округах «никоим образом не подменяет друг друга».

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин был проинформирован о планах правительства заранее.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что за вице-премьерами закрепляется кураторство над федеральными округами. Согласно распоряжению, вице-премьеры теперь будут нести ответственность за социально-экономическое развитие регионов во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.