В Киеве рассказали, когда встретятся Зеленский и Байден

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится, ориентировочно, в течение нескольких недель, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне», — цитирует пресс-секретаря Сергея Никифорова портал «Суспільне».

По его словам, дата встречи лидеров немного сместилась, но Никифоров посоветовал «не делать из этого трагедию».

При этом представитель президента опроверг информацию СМИ о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства «Нафтогаза».

«Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, дать согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит», — заявил он.

Ранее в Белом доме сообщили, что визит президента Украины в США ожидается этим летом.

В июне Байден и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пригласил украинского коллегу приехать с визитом в Вашингтон. Стороны также обсуждали сотрудничество США и Украины.