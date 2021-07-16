Советник Ельцина назвал «кустарной подделкой» документы Guardian о помощи Москвы Трампу

Советник первого президента России Бориса Ельцина по политическим вопросам Сергей Станкевич оценил как нулевую достоверность появившихся в британской газете The Guardian «документов из Кремля».

«Говорю это как человек, который был с той стороны и участвовал в составлении такого рода документов. Они действительно разрабатываются и называются «стратегические сценарии с фиксированной или нефиксированными схемами». Но ничего подобному этому документу я не видел», — сказал Станкевич «Газете.Ru».

По мнению эксперта, приведенные в публикации отрывки документов «крайне низкого кустарного уровня» и не совпадают с реальными ни по структуре, ни по содержанию, ни по стилистике.

«Так что они не могли реально исходить из недр администрации президента или иных кремлевских структур», — уверен бывший советник президента.

При этом Станкевич считает, что британских журналистов могли ввести в заблуждение «недобросовестные источники». «Я не думаю, что само издание занималось изготовлением этой подделки, скорее всего, журналистов просто обманули», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полным фейком публикацию Guardian о том, что российские власти в 2016 году «договаривались» о поддержке тогдашнего президента США Дональда Трампа.

The Guardian утверждает, что в распоряжении издания оказались «слитые документы Кремля», согласно которым Владимир Путин якобы лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Трампа на выборах 2016 года в ходе закрытой сессии Совета безопасности РФ.

Станкевич с июня 1991 года по декабрь 1993 года работал советником Ельцина по политическим вопросам. На этом посту он курировал отношения с партиями, общественными организациями как в России, так и в ближнем зарубежье.