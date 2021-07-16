Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вывод американских войск из Афганистана, заявил, что миссия Вашингтона провалилась. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. И не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны. Но и просто потому, что мы хотим самого-самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно и в обществе, которое развивается стабильно», — сказал он.

Как отметил дипломат, Москва готова работать над урегулированием ситуации в Афганистане. По его мнению, разрешение конфликта должно идти политическим путем, в том числе через переговоры с представителями движения «Талибан (организация запрещена в России)».

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Ранее стало известно, что в августа по сентябрь Россия и республики Средней Азии проведут серию совместных военных учений на афганской границе.