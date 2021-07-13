Зеленский: приятно, что Путин знает украинский язык

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью президента России Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Приятно, что человек (Владимир Путин — примечание «Газеты.Ru») знает украинский язык», — подчеркнул глава государства.

Также украинский президент отметил, что у него не было возможности изучить статью детально, однако он успел ознакомиться с некоторыми моментами и хотел бы обсудить их с российским лидером лично.

«Я бы предоставил ему много материалов, которыми можно было бы воспользоваться в другой статье, в будущем», — уточнил он.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал «сильной» статью российского президента, а также выразил согласие с главой государства по вопросу о внешнем управлении Украины.

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.