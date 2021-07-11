Захарова осудила позицию Франции по вакцинам России и Китая

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, выразившего сожаление в связи с признанием российских и китайских вакцин от коронавируса в Греции.

По словам Захаровой, подобное недопустимое заявление со стороны французской дипмиссии оказалось не первым. Речь идет о политической позиции всей страны, обратила внимание представитель российского МИД.

«Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью», — написала представитель МИДа в своем Telegram-канале.

В МИД России подчеркнули, что не в полномочиях Франции решать, какими вакцинами прививаться другим странам.

«Очевидно, французскому внешнеполитическому ведомству обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину», — заключила Захарова.

Как ранее заявил Бон, Франция «не осуждает Грецию», но предпочитает, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств.

Россия стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину от коронавируса. Вакцина против COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года.