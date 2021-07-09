Талибы* заявили, что пока не планируют встречаться в Москве с Лавровым

Делегация радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе визита в Москву. Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин, передает «Интерфакс».

В ходе пресс-конференции он рассказал, что «Талибан» считал необходимым встретиться с российскими официальными лицами для обсуждения последнего развития событий в Афганистане, так как Российская Федерация является «важной региональной державой». Также представители движения хотели бы «услышать озабоченности и дать разъяснения по ситуации в стране».

«Это обычная встреча, ничего особенного. Мы и в будущем будем встречаться», — отметил Шахин.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками Талибана, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, знает ли глава государства Владимир Путин о приезде делегации политического офиса радикального афганского движения «Талибан» в Москву.