В МИД прокомментировали обвинения Польши о кибератаках со стороны России

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления Польши о кибератаках со стороны РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что недавняя кибератака на страну была проведена с территории России. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сделал схожее заявление.

«Ничем не подкрепленные обвинения в адрес России, в данном случае в якобы «крупномасштабной кибератаке на польских политиков с целью дестабилизации страны», увы, в самой Варшаве воспринимаются как нечто само собой разумеющееся», — сказал представитель МИД РФ.

По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве считают нецелесообразным спекулировать на версиях и трактовках того, кому выгодно сделанное Качиньским подобное заявление в канун саммита Евросоюза в Брюсселе 24-25 июня и запланированного на начало июля конгресса правящей партии.

На саммите Евросоюза в Брюсселе была обсуждена новая стратегия главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в отношении России, которая основывается на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.