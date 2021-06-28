Салливан: Путин и Байден обсудили получение виз дипломатами из США

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден во время саммита в Женеве отдельно обсуждали вопрос о получении российских виз американскими дипломатами для работы в представительствах Соединенных Штатов на территории России. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» сообщил американский посол США в России Джон Салливан.

«Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами (американскими дипломатами — прим. ред. «Газета.Ru») виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы больше не можем нанимать на работу», — сказал он.

Салливан также рассказал, что по возвращении в Москву обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым саммит в Женеве. По его словам, они пришли к выводу, что встреча Путина и Байдена была полезной, но ознаменовала собой лишь начало обсуждения широкого круга вопросов.

24 июня российский посол в США Анатолий Антонов и американский посол в России Джон Салливан вернулись к работе.

Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

16 июня во время саммита в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.