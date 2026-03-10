Подмосковная электричка сбила мужчину и женщину, они не выжили

В Подмосковье электричка сбила двоих, они не выжили

В Подмосковье мужчину и женщину сбила электричка, они не выжили. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 10 марта в Орехово-Зуево. По информации следствия, мужчина и женщина переходили железнодорожные пути вне специального перехода. В этот момент на них совершил наезд электропоезд, следовавший по маршруту Москва — Крутое. Оба пострадавших не выжили.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту случившегося.

До этого электричка сбила двух железнодорожников, расчищавших пути от снега в Подмосковье. Они не выжили.

Ранее в Сочи электричка сбила волка.