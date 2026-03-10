Куба хочет сделку с Соединенными Штатами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

По ее словам, президент США Дональд Трамп верит и знает, что кубинские власти хотят заключить сделку.

«Как вам известно, государственный секретарь (Марко) Рубио ведет эти переговоры по поручению президента», — заявила Левитт во время брифинга с журналистами.

6 марта глава Белого дома сообщил, что на острове в ближайшее время произойдет смена правящего режима. Куба якобы намерена заключить сделку с США, и Рубио посетит остров, чтобы «посмотреть, что из этого выйдет». Трамп при этом уверен, что республика оказалась у него в руках.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости ограничений США в адрес Кубы. Он заверил, что Москва всегда была на стороне республики в ее борьбе за независимость, право идти по собственному пути развития, и поддерживала ее народ.

Ранее Лавров заявил, что США примеряют для Кубы схему с Венесуэлой.