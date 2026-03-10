Ссора с Трампом и симпатии к России: чем известен Такер Карлсон и почему он критикует войну с Ираном

Американский журналист Такер Карлсон осудил внешнюю политику США, назвав ее «фальшивой дипломатией», а сами Штаты — «страной, не стоящей того, чтобы за нее воевать». Это не первое его критическое высказывание, касающееся войны с Ираном. Телеведущий всегда придерживался независимой позиции, будь то отношение к спецоперации на Украине или к мигрантам в США. Что известно о Такере Карлсоне, как он сделал карьеру и чем занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Такер Карлсон: семья, ранние годы

Такер Суонсон Макнир Карлсон родился 16 мая 1969 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Его семья имела прямое отношение к медиа и политике. Отец Ричард Карлсон начинал как гонзо-журналист (репортер, работающий в эксцентричном стиле, затрагивающий острые, а порой и табуированные темы и выражающий личное отношение к происходящему), позже стал директором радио «Голос Америки» и послом США на Сейшельских островах. Мать, Лиза Макнир, была художницей, занимавшейся созданием арт-объектов. У Такера есть младший брат Бакли.

Когда мальчику было семь лет, его родители развелись. Такер и его брат остались с отцом, а мать, желавшая вести богемный образ жизни, ушла из семьи. Позже Карлсон признавался, что не считает ее частью своей биографии.

В 1979 году отец женился на Патриции Кэролайн Суонсон — наследнице крупного продовольственного концерна Swanson Enterprise. Она усыновила мальчиков и дала им свою фамилию, отсюда второе имя Такера — Суонсон.

Детство будущего журналиста прошло в богатом районе Сан-Диего Ла-Хойя. Он учился в частных школах, некоторое время провел в швейцарском колледже, а затем поступил в элитную школу Святого Джорджа в Род-Айленде. Именно там 15-летний Такер встретил свою будущую жену — Сьюзен Эндрюс, дочь директора школы.

Образование он продолжил в Тринити-колледже в Коннектикуте, где изучал историю. Учебное заведение окончил в 1992 году со степенью бакалавра. Такер пытался устроиться в ЦРУ, но получил отказ и решил строить карьеру в журналистике.

Такер Карлсон в юные годы Wikimedia Commons

Путь на телевидение

Путь Карлсона в медиа начался с должности фактчекера в консервативном журнале Policy Review. Работа была скучной и низкооплачиваемой, но давала возможность писать небольшие заметки в местные газеты. В 23 года начинающий автор даже пытался издать книгу о борьбе с преступностью, но проект провалился, и аванс пришлось вернуть.

В большую журналистику Такер попал благодаря работе в The Weekly Standard — издании, входящем в один холдинг с Fox News. На протяжении пяти лет Карлсон писал материалы консервативного толка и даже взял интервью у на тот момент губернатора Техаса Джорджа Буша-младшего. Это открыло ему путь на телевидение.

В 2000 году либеральный канал CNN пригласил Карлсона вести программу «Перекрестный огонь» (Crossfire). Формат предполагал яркие дебаты между правыми и левыми, но шоу быстро закрыли, а ведущего уволили. В отместку он перешел к главным конкурентам — на канал MSNBC, где проработал восемь лет, пока телеканал не сменил политику.

Такер Карлсон, 2003 год Linda Spillers/WireImage for Bragman Nyman Cafarelli/Getty Images

В 2009 году Карлсон начал сотрудничать с Fox News, а в 2010-м запустил собственный новостной сайт The Daily Caller, который просуществовал до 2020 года. Однако слава пришла к нему позже.

Как Такер Карлсон стал звездой

В 2016 году на Fox News стартовало вечернее шоу Такера Карлсона — Tucker Carlson Tonight, которое стало настоящим прорывом в карьере журналиста. Программа мгновенно побила все рейтинги: первый выпуск собрал более 3,7 млн зрителей. К 2023 году аудитория стабильно превышала три миллиона человек. Журнал Time назвал Карлсона «самым влиятельным консерватором Америки».

В своих выпусках он поднимал самые острые темы: миграция, гендерные вопросы, аборты, честность выборов. Это привлекало зрителей, но одновременно делало его мишенью для критиков. Демократы не раз обвиняли Карлсона в расизме, сексизме и продвижении теорий заговора.

Книги Такера Карлсона В 2013 году журналист выпустил автобиографическую книгу «Политики, приспешники и паразиты: мои приключения в новостях кабельного ТВ», а в 2018-м — «Корабль дураков: как эгоистичный правящий класс подводит Америку к революции», ставшую бестселлером The New York Times. В 2021 году вышла в свет книга «Долгое скольжение: тридцать лет в американской журналистике».

21 апреля 2023 года Карлсон неожиданно для зрителей покинул Fox News. Последний выпуск журналист завершил традиционной фразой «Увидимся в понедельник», но в понедельник канал объявил о его уходе, сославшись на «обоюдное решение». Сам ведущий узнал об увольнении за несколько часов до публичного объявления.

Телеканал не назвал официальную причину увольнения Такера, но с участием журналиста были разные скандальные инциденты, которые легко могли повлиять на его карьеру в компании. В частности:

* Бывший продюсер Эбби Гросберг обвиняла Карлсона в создании токсичной атмосферы и антисемитских высказываниях.

* За несколько дней до увольнения Такера Карлсона Fox News выплатил Dominion Voting Systems почти $800 млн — крупнейшую в истории США компенсацию за клевету. В эфире телеканала неоднократно заявлялось, что машины для голосования, которые производит компания, могли быть настроены в пользу Джо Байдена.

После увольнения телеведущий запустил собственное шоу в соцсети X (бывший Twitter). Несмотря на требования Fox News закрыть программу из-за действующего контракта, он пошел дальше и в декабре 2023 года основал собственную медиаплатформу — Tucker Carlson Network (TCN), которая по сей день выпускает контент, публикуя новости, интервью, подкасты.

Самые известные интервью Такера Карлсона

* С Владимиром Путиным

В феврале 2024 года Такер Карлсон внезапно прилетел в Москву, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Это было первое интервью российского лидера западному журналисту после начала спецоперации на Украине. Его опубликовали на сайте Кремля и в соцсети X, где оно набрало более 150 миллионов просмотров за сутки.

В России Карлсона встречали как звезду: Такер ходил в Большой театр, на ВДНХ, примерял бурятский костюм и восхищался Москвой, сравнивая ее с американскими городами не в пользу последних.

Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным, 2024 год Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

«Москва намного лучше, чем любой город в США. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», — отметил журналист.

В США поездка вызвала скандал. Карлсона обвиняли в предательстве, а адвокаты предупреждали, что после возвращения его могут задержать по обвинению в шпионаже. Сам телеведущий говорил, что хотел дать аудитории возможность услышать другую точку зрения, которая отличается от западных СМИ.

* С Павлом Дуровым

Спустя два месяца Такер Карлсон выпустил еще одно резонансное интервью — с основателем Telegram Павлом Дуровым. Дуров рассказал об уходе из России, давлении спецслужб и принципах работы мессенджера. В июне 2025 года Такер выложил второе интервью с Павлом Дуровым, в котором предприниматель подробно рассказал о возбужденном против него уголовном деле и своем задержании во Франции.

* С Сергеем Лавровым

В декабре 2024 года телеведущий снова посетил Москву и записал 80-минутное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кстати В июле 2024 года Такер Карлсон сообщил в своем аккаунте в Х, что планирует взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Он дал понять, что надеется сделать это в ближайшее время. Однако через несколько часов после заявления Карлсона пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что никакой подготовки к интервью не ведется.

* С Масудом Пезешкианом

В июле 2025 года Такер Карлсон заявил, что взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана. По словам журналиста, целью было выяснить, как Иран планирует выстраивать взаимоотношения с Израилем и США, и дать аудитории узнать позицию иранского лидера. Интервью имело большой резонанс как в США, так и в мире.

Политические взгляды и отношение к России

Такер Карлсон придерживается правых взглядов и политики изоляционизма — выступает против активного участия США в конфликтах, в частности, критикует масштабную помощь Украине.

Карлсон — сторонник консервативных ценностей, выступает против абортов и за жесткие меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, резко критикует демократическую партию. В 2020 году он высказывался против движения Black Lives Matter (BLM) «Жизни черных важны».

Журналист признавал, что с уважением относится к России и ее лидеру. «За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — подчеркивает он. Также он не раз выражал мнение, что жизнь в России улучшилась, и называл страну «замечательным местом», где стоит побывать. В то же время журналист заявлял, что Россия — «авторитарная страна, способная на большую жестокость», но в развязывании военных действий на Украине, по его оценке, виноваты США.

Изгнание Такера Карлсона из MAGA

6 марта 2026 года Дональд Трамп публично исключил Такера Карлсона из движения MAGA (Make America Great Again). Причиной стала критика журналистом военной операции США в Иране.

Такер Карлсон и Дональд Трамп, 2024 год Andrew Harnik/Getty Images

«Такер сбился с пути. Я понял это уже давно, и он не MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA снова делает нашу страну великой. MAGA — это «Америка прежде всего», и Такер не имеет ко всему этому никакого отношения. И Такер на самом деле недостаточно умен, чтобы это понять», — сказал Трамп.

9 марта телеведущий опубликовал на своей страничке в соцсети X заявление, в котором призвал молиться ради спасения мира. По всей видимости, журналист таким образом отреагировал на конфликт США и Израиля с Ираном.

Молитесь, чтобы заклятие рассеялось и мир был спасен. Такер Карлсон американский тележурналист

Личная жизнь и бизнес

Карлсон женат на Сьюзен Эндрюс с 1991 года. У пары четверо детей: три дочери и сын. Старшая Лилли родилась в 1994 году, сын Бакли — в 1997 году, Хопи — в 1999 году, Дороти — в 2002-м. Журналист является прихожанином Епископальной церкви.

Такер Карлсон с женой Сьюзен Эндрюс TM/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

В 2023 году Карлсон запустил бренд никотиновых подушечек Alp. По оценкам, выручка бизнеса достигает 30 миллионов долларов в год — больше, чем он зарабатывал на Fox News.