Белый дом: диалог по стратегической стабильности с Россией отвечает интересам США

Запуск диалога по стратегической стабильности с Москвой отвечает интересам Вашингтона и всех союзников и зарубежных партнеров США. Об этом в ходе онлайн-конференции Центра стратегических и международных исследований заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

«Мы планируем запустить переговоры по стратегической стабильности. Мы считаем, что проведение с россиянами переговоров по контролю над вооружениями фундаментальным образом отвечает нашим интересам, интересам всех наших союзников и партнеров», — заявил он.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.