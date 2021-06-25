Посол России прокомментировал новые возможные санкции США

Заявления США о новые возможных санкциях в отношении России препятствуют созданию позитивной атмосферы между двумя странами. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Я неоднократно говорил, что не решить никакие проблемы с помощью санкций. И жизнь в общем-то уже доказала, по-моему, всем, что чем больше вы на нас давите, тем тверже мы становимся в нашей позиции. Санкции — путь в никуда. У нас есть возможности, чтобы ответить на давление, на попытки изменить нашу внешнюю политику», — сказал Антонов.

По его словам, от санкций в первую очередь страдает американский бизнес, так как предприниматели заинтересованы в российском рынке.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил о том, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в связи со строительством российского газопровода «Северный поток — 2».