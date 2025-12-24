На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России отреагировали на рассмотрение в Канаде проекта об изъятии активов РФ

МИД РФ: Канада пытается легализовать попытку кражи суверенных активов России
true
true
true
close
FatihYavuz/Shutterstock/FOTODOM

Рассмотрение в парламенте Канады законопроекта об изъятии суверенных активов России является способом легализовать на уровне государства попытку их кражи. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

По его словам, канадские власти стремятся стать «законодателями мод» в этом криминальном предприятии».

«Законопроект S-278 «Об изменении Закона о специальных экономических мерах» — не что иное, как способ легализовать на государственном уровне возможную попытку кражи российских активов», — сказал дипломат в ответ на вопрос о возобновлении рассмотрения парламентом Канады проекта об изъятии суверенных активов России.

В начале ноября посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что верхняя палата парламента Канады возобновила рассмотрение проекта об изъятии суверенных активов РФ.

По его словам, Канада в числе «передовиков» в вопросе конфискации российских активов и сама может поделиться своими наработками с Европой. Дипломат отметил, что Оттава через законодательное решение изобрела односторонние инструменты, позволяющие изымать чужую частную собственность.

Ранее Канада передала Украине почти $1,7 млрд из доходов от активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами