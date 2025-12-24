В МИД России отреагировали на рассмотрение в Канаде проекта об изъятии активов РФ

Рассмотрение в парламенте Канады законопроекта об изъятии суверенных активов России является способом легализовать на уровне государства попытку их кражи. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

По его словам, канадские власти стремятся стать «законодателями мод» в этом криминальном предприятии».

«Законопроект S-278 «Об изменении Закона о специальных экономических мерах» — не что иное, как способ легализовать на государственном уровне возможную попытку кражи российских активов», — сказал дипломат в ответ на вопрос о возобновлении рассмотрения парламентом Канады проекта об изъятии суверенных активов России.

В начале ноября посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что верхняя палата парламента Канады возобновила рассмотрение проекта об изъятии суверенных активов РФ.

По его словам, Канада в числе «передовиков» в вопросе конфискации российских активов и сама может поделиться своими наработками с Европой. Дипломат отметил, что Оттава через законодательное решение изобрела односторонние инструменты, позволяющие изымать чужую частную собственность.

Ранее Канада передала Украине почти $1,7 млрд из доходов от активов России.