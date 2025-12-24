На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Союзном государстве может появиться дивизия «Орешник»

Эксперт Богодель: в Союзном государстве возможно создание дивизии «Орешник»
close
Reuters

В Союзном государстве возможно создание дивизии ракетных комплексов «Орешник». Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал заместитель начальника факультета генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

«Вероятнее всего, в рамках нашего содружества будет действовать новая дивизия, которая будет представлена новейшими пусковыми установками «Орешник», — подчеркнул Богодель.

При этом телеканал пояснил, что, как предположил полковник, новая дивизия на базе пусковых установок «Орешник» может усилить совместную безопасность России и Белоруссии — это ответ на вызовы региона и способ сохранить баланс сил.

«Мы были вынуждены начать развертывать на нашей территории соответствующие системы, которые называются «Орешник». И первый дивизион в составе трех пусковых установок уже, по сути своей, заступил на боевое дежурство. Глава государства (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. ред.) уже отметил, (что) заступил пока первый дивизион на боевое дежурство. Но всего на нашей территории будет размещен полк. Это порядка десятка пусковых установок с соответствующими машинами», — уточнил полковник.

До этого глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин объяснил Размещение в республике российского ракетного комплекса «Орешник» реакцией на агрессивные действия Запада в отношении Минска.

Ранее в РФ прокомментировали заступление «Орешника» на боевое дежурство в Белоруссии.

