Спецпредставитель Путина предложил фон дер Ляйен «обменяться» санкциями

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с предложением «обменяться» санкциями. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

Государственный секретарь США Марко Рубио 23 декабря сообщил, что Соединенные Штаты ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. При этом он не уточнил, кто попал под ограничения. Глава РФПИ в X пошутил о том, что запрет может затронуть председателя Еврокомиссии.

«Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?» — написал Дмитриев, комментируя свой предыдущий пост в соцсети.

19 декабря председатель ЕК заявила, что страны Европейского союза во время заседания Евросовета единогласно приняли решение продлить еще на полгода 19 пакетов санкций против России.

