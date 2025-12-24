На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпредставитель Путина предложил фон дер Ляйен «обменяться» санкциями

Глава РФПИ Дмитриев обратился к фон дер Ляйен с призывом «обменяться» санкциями
Алексей Никольский/РИА Новости

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с предложением «обменяться» санкциями. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

Государственный секретарь США Марко Рубио 23 декабря сообщил, что Соединенные Штаты ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. При этом он не уточнил, кто попал под ограничения. Глава РФПИ в X пошутил о том, что запрет может затронуть председателя Еврокомиссии.

«Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?» — написал Дмитриев, комментируя свой предыдущий пост в соцсети.

19 декабря председатель ЕК заявила, что страны Европейского союза во время заседания Евросовета единогласно приняли решение продлить еще на полгода 19 пакетов санкций против России.

Ранее глава РФПИ оценил ущерб США от санкций против России.

Санкции против России
