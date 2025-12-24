Член Общественной палаты Колотовкина заявила о поступающих ей угрозах

Член ОП Колотовкина: после истории с ряженными героями мне поступают угрозы

Сообщившая о встреченных ею в Ростовской области «ряженых героях» член Общественной палаты России (ОП) Екатерина Колотовкина заявила о поступающих ей угрозах. Об этом она рассказала журналистке Надане Фридрихсон.

По словам Колотовкиной, ей угрожают неизвестные, требующие извинений перед мужчинами, о которых она рассказала в своем Telegram-канале.

Общественница пояснила, что один из фигурантов громкого скандала, принадлежащий к армянской диаспоре из Сочи, просит других членов диаспоры писать ей агрессивные комментарии.

До этого Колотовкина рассказала, что встретила трех мужчин в кафе под Ростовом и была поражена количеством и блеском их «геройских звезд» и нагрудных медалей. По ее словам, такого числа наград не видели даже ее спутники, которые реально участвовали в специальной военной операции.

22 декабря заместитель главы председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал привлечь «ряженых героев» к уголовной ответственности.

Ранее депутата из Пензы заподозрили в ношении чужих наград.