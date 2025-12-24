На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Член Общественной палаты Колотовкина заявила о поступающих ей угрозах

Член ОП Колотовкина: после истории с ряженными героями мне поступают угрозы
true
true
true
close
Александр Щербак/ТАСС

Сообщившая о встреченных ею в Ростовской области «ряженых героях» член Общественной палаты России (ОП) Екатерина Колотовкина заявила о поступающих ей угрозах. Об этом она рассказала журналистке Надане Фридрихсон.

По словам Колотовкиной, ей угрожают неизвестные, требующие извинений перед мужчинами, о которых она рассказала в своем Telegram-канале.

Общественница пояснила, что один из фигурантов громкого скандала, принадлежащий к армянской диаспоре из Сочи, просит других членов диаспоры писать ей агрессивные комментарии.

До этого Колотовкина рассказала, что встретила трех мужчин в кафе под Ростовом и была поражена количеством и блеском их «геройских звезд» и нагрудных медалей. По ее словам, такого числа наград не видели даже ее спутники, которые реально участвовали в специальной военной операции.

22 декабря заместитель главы председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал привлечь «ряженых героев» к уголовной ответственности.

Ранее депутата из Пензы заподозрили в ношении чужих наград.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами