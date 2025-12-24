На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред Венесуэлы назвал правительство США угрозой

Посол Венесуэлы в ООН Монкада: угроза исходит не от Каракаса, а от США
true
true
true
close
Eduardo Munoz/Reuters

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что угроза миру исходит не от Каракаса, а от правительства Соединенных Штатов. Его слова передает РИА Новости.

Заявление венесуэльского дипломата стало ответом на слова постпреда США Майка Уолтца, который ранее назвал политику президента Венесуэлы Николаса Мадуро «чрезвычайной угрозой» для региона и безопасности США.

«Мир должен знать, что угроза – не Венесуэла. Угроза — нынешнее правительство США», — сказал Монкада.

Как писало издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты перебросили в Карибский регион значительное число самолетов специального назначения, войска и снаряжение, что расширяет их возможности для потенциальных военных операций.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

Ранее Трамп заявил о возможности проведения «где угодно» операций против картелей.

